Dader van schade nog steeds niet bekend. Wie zag de doorrijder aan de Westersedrift?

Door: Redactie

Ongeloof en boosheid. Carolien Hester werkt in de thuiszorg (Icare) en parkeerde dinsdag 30 oktober tussen 09.20 en 10.50 uur aan de Westersedrift in Haren. Bij terugkomst bleek haar auto vrijwel total-loss gereden. Van de aanrijder geen spoor. Nu bijna drie weken verder heeft zij weliswaar reacties ontvangen, maar is de gouden tip er nog niet bij. Daarom hier een herhaald verzoek.

Wie reed de auto aan? Wie heeft het zien gebeuren? Wie heeft in zijn/haar omgeving iemand ontmoet met verdachte schade aan auto of aanhanger? Reacties: Carolien Hester tel.06-12504907