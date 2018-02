Dagcursus over autisme in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Op 9 maart a.s. geeft autismedeskundige Frans Coolen de cursus ‘Inzicht in autisme’ in de Mellenhorst, een dagcursus voor iedereen die meer wil begrijpen van autisme.

Er is veel media-aandacht voor autismespectrumstoornissen. Maar wat is autisme nu echt en wat betekent het als je samenleeft of -werkt met iemand met autisme?

In de media zien we toch vooral die mensen met autisme die opvallen, of een bijzonder talent hebben. Maar autisme heeft vele gezichten. En soms merk je op het eerste gezicht helemaal niets aan iemand. Frans Coolen geeft al jaren cursussen voor wie zich wil verdiepen in de magische wereld van het autisme. Wat zijn de beperkingen, wat de kansen? Is er een gebruiksaanwijzing? De cursus is interessant voor iedereen die met autisme te maken krijgt: docenten, praktijkondersteuners, de ouders van een kind met autisme, of de vrouw die vermoed dat haar man autisme heeft.

Over Into Autisme

Autisme zorgt nog maar al te vaak voor onbegrip bij mensen die er weinig tot niets van weten. Of dat nu op school, op het werk of in het sociale verkeer is. Vaak is het geen onwil, maar simpelweg gebrek aan kennis. Bovendien uit het autisme zich bij iedereen weer anders, ondanks de gemeenschappelijk kenmerken. Coolen leert professionals als docenten, wmo-medewerkers, hulpverleners en vrijwilligers en familieleden te kijken naar de persoon met autisme. Naar de kwetsbaarheden, maar zeker ook de mogelijkheden achter de beperking.

Cursus

In de cursus wordt dieper ingegaan op de theorieën rond autisme, apart gedrag en probleemgedrag en waarom dat optreedt. Er wordt ook besproken welke invloed de kenmerken van autisme kunnen hebben op de communicatie.

Datum en tijd: 9 maart a.s. van 10:00 uur tot 15:30

Locatie: De Mellenshorst, buurthuis van Oosterhaar, Waterhuizerweg 36,

9753 HS Haren.

Kosten: € 100 p.p. inclusief lunch en certificaat. Leden van de Nederlandse Vereniging voor Autisme betalen € 80 p.p.

Info en aanmelden: www.intoautisme.nl.