Dakloze ‘Calimero’ bleek boeiende gids door de stad

Door: Redactie

Op initiatief van Haren de Krant heeft ‘Calimero’, dakloos sinds 2006, gisteren een rondleiding verzorgd voor drie lezers van de krant. Hij liet de plaatsen zien waar hij zijn dagen doorbrengt en vertelde bovenal het verhaal van zijn leven. Op de foto rechts ‘Calimero’, die de zeer geïnteresseerde dames inwijdt in de geheimen van de straat.

Calimero werd vroeger op school gepest wegens een hazenlip en bovendien had zijn moeder gedronken tijdens de zwangerschap, waardoor hij met een alcoholverslaving ter wereld kwam. Hij is verslaafd aan bier en drinkt dat doorlopend. In 2006 begon zijn leven op straat, hij was toen 18 jaar.

Tijdens de rondleiding maakte ‘Calimero’ diepe indruk op zijn volgers toen hij vertelde hoe zijn jeugd was uitgedraaid op een fiasco. “Ik heb nooit kind kunnen zijn. Ik ben nu eigenlijk het kind, dat ik toen nooit was.” Het bier is niet om dronken te worden, maar om te functioneren. En zijn leven op straat vat hij samen als: “Mijn tas en ik.” Daarop liet hij volgen: “Ik ben eenzaam.” ‘Calimero’ heeft een dochter van zeven jaar, maar die wil hij was weer zien als hij van zijn verslaving af is en niet meer dakloos is. “Ik weet wat het is om gepest te worden. Ik wil niet dat kinderen haar uitlachen omdat haar vader dakloos is een verslaafd aan alcohol.” Op 1 mei vertrekt hij naar Dordrecht, naar een kliniek om een nieuwe poging te wagen dit leven achter zich te laten. “Ik ben moe, ik wil niet meer”, zegt hij.

Aanrader

Maria Hensen, één van de mensen die zich lieten rondleiden, vond het een bijzondere ervaring om te kunnen praten met ‘Calimero’ en om een indruk te krijgen van het leven op straat, waar alles is gericht op bedelen en geld verdienen. Ze zegt: “Wij hebben een ontzettende leuke leerzame stadswandeling gehad. Ook nog andere daklozen gesproken bij de Martinikerkhof. Daar hebben we op een bankje gezeten. Onze eindbestemming was de Mediamarkt aan de Westerhaven. Daar liet hij zien waar hij twee jaar geleden sliep. De toer heeft al met al wel drieënhalf uur geduurd.

Wij hebben een heel andere kijk op de daklozen gekregen. Aanrader voor iedereen.”

Enkele weken geleden heeft een andere dakloze, Erwin, ook op verzoek van deze krant een rondleiding verzorgd voor vijf mensen, die wilden kennismaken met het leven op straat.