Dakloze man ongewenst op Paterswoldsemeer: “Mij krijgen ze hier niet weg”

Door: Redactie

Sietze weet niet waar hij naartoe moet. Hij dobbert al maanden in het Paterswoldsemeer in Haren, maar moet daar weg. Hij ligt aangemeerd bij een steiger aan de Hoornsedijk. “Ik zie nergens een bord staan, dat ik hier niet mag zijn”, zegt Sietze. Als de politie weer is langsgeweest vaart hij weer naar een andere steiger. Opgejaagd.

Directeur Karin Hunziker van het Meerschap Paterswolde ziet de ‘bootzwerver’ ook het liefst vertrekken, omdat hij de regels van de plaatselijke verordening overtreedt,. “Wij zijn in het leven geroepen door de gemeenten Tynaarlo, Haren en Groningen om gemeenschappelijke regels in dit gebied op te stellen en te handhaven namens de gemeenten. Eén van deze regels is dat je hier niet mag wonen op een boot. Alleen recreatievaart is toegestaan.”

Sietze was vroeger chauffeur met ‘alle papieren’, maar door ernstige incidenten kwam hij in de gevangenis terecht. Sinds 2007 is hij weer vrij, maar kan zijn draai niet vinden. Een uitkering heeft hij niet, omdat hij geen vast adres heeft. In Haren de Krant van 22 mei leest u zijn verhaal.