De eerste koper op het Nesciopark is een feit

Door: Redactie

RTV Drenthe meldt dat de eerste koper van een perceel op het Nesciopark in Haren zich heeft gemeld: het IT-bedrijf New Nexus. Het Nesciopark is al sinds meer dan tien jaar ‘in planning’ en moest aan de rand van Haren (naast het transferium) een oogstrelend bedrijventerrein worden waar ook kan worden gewoond (wonen-werken). In de opzet was het de bedoeling dat er geen producerende bedrijven zouden komen. De verkoop kwam niet van de grond, maar nu is er dus een eerste schaap over de dam.

Directeur Richard Tapper zei op RTV Drenthe dat ruimtegebrek op de huidige locatie in Tynaarlo de aanleiding is van de nieuwbouw in Haren.