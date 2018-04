Debat over fusie in Tweede Kamer, Harenaars gaan er naartoe

Nieuws:

Door: Redactie

Dinsdag 17 april rond 18.30 uur wordt het begin verwacht van het plenaire debat in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel, waarin Haren fuseert met Groningen en Ten Boer. Het aanvangstijdstip is onzeker, het kan ook (aanmerkelijk) later op de avond worden.

Harenaars gaan naar verluidt naar Den Haag, hoeveel dat er zullen zijn is niet duidelijk. Het Burgercomité Haren zal met een delegatie aanwezig zijn. Voor wie op de publieke tribune wil plaatsnemen is het belangrijk om er rekening mee te houden dat men zich moet legitimeren.