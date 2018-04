Demonstratie tegen herindeling op Raadhuisplein vanmiddag 15.30 uur

Nieuws:

Door: Redactie

Via sociale media is een ‘event’ aangemaakt voor vandaag, vrijdag 20 april 15.30 uur, op het Raadhuisplein in Haren. Daar wordt gedemonstreerd tegen de gang van zaken in de Tweede Kamer afgelopen dinsdag, maar vooral tegen het besluit om Haren te laten fuseren met Groningen en Ten Boer. De actievoerders zullen in rood en zwart zijn gekleed. Zwart voor de rouw, rood voor de woede.

Veel mensen vinden dat de Tweede Kamer haar oor heeft laten hangen naar de Provincie, die naar hun oordeel op basis van foute informatie (nepnieuws) Haren heeft zwartgemaakt. De Kamer neemt deze informatie voor waar aan en meent dat Haren te zwak is om zelfstandig te blijven. Feitelijk is daarop nogal wat af te dingen, maar de flow in Den Haag is nu eenmaal dat Haren moet fuseren.

De demonstratie is vandaag op het Raadhuisplein, aanvang 15.30 uur.