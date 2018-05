Door: Redactie

Om 21.18 uur op dinsdagavond kreeg de brandweer van Haren een melding over een omgewaaide dennenboom, die op een garage was terechtgekomen van een huis aan de Meerweg in Haren.

De brandweer verleende hulp, er waren geen gewonden. Het gebeurde tijdens hevige onweersbuien die deels over Haren trekken.

Foto± Martin Nuver 112Haren-Haren de Krant