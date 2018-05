De dertig seconden van De Kastanjehoeve

Door: Redactie

In dertig seconden kan je toekomst veranderen. Dat bewijst horecaman Jeroen Penninga (43). Hij ging met een lage verwachting kijken in restaurant De Bourgondiër aan de Zuidlaarderweg in Glimmen. “Of dat wat voor hem was”, zo luidde de vraag.

Eerst had hij de boot al wat afgehouden, toen hij was gebeld door drie Glimmense investeerders, die het pand hadden gekocht om het voor hun dorp te behouden. Bert Haan was één van hen. Het lukte hem uiteindelijk om Penninga in augustus uit te nodigen, en toen gebeurde het.

‘Ik was verkocht’

“Ik had wel oren naar een nieuwe uitdaging, maar Glimmen kende ik niet en dit restaurant ook niet. Ik had er geen goed gevoel bij. Maar toen ik binnenstapte was ik in dertig seconden om.” Jeroen Penninga vertrouwde op zijn jarenlange ervaring en op zijn persoonlijke intuïtie. Hij kwam binnen en zag in een ‘split second’ het restaurant voor zich dat hij wilde runnen. “Een laagdrempelige, huiselijke brasserie voor alle leeftijden. Ook voor gezinnen met kinderen. De ligging is werkelijk uniek aan een doorgaande fietsroute. Iedereen kijkt naar dit restaurant. Ik ga hier deze zomer vast heel veel fietsers verwelkomen!”

Bij de eerste aanblik von hij het allemaal nog wal wat oubollig, maar hij keek er doorheen en zag zijn nieuwe toekomst voor zich. De eigenaar van het pand die hem rondleidde zag hoe Penninga opbloeide en zei: ‘Volgens mij ben je verkocht, klopt dat?’ En dat was inderdaad het geval. Penninga leerde het vak bij een hotel op Schiermonnikoog en heeft al een jarenlange ervaring in de horeca, het laatst als uitbater van d’Oude Brandweer aan het Zuiderdiep in de stad. Hij heeft twee koks uit zijn vorige bedrijf meegenomen. In Glimmen openen zich opeens mogelijkheden, die in de binnenstad ondenkbaar zijn, zoals parkeren op eigen terrein, een grote tuin en een ruim terras met uitzicht op het groene land. Binnen kan hij 90 gasten hebben, maar buiten bijna net zoveel.

Oude naam en faam

De naam ‘Bourgondiër’ ging van de gevel en is vervangen door de naam waarmee het restaurant decennia geleden furore maakte: De Kastanjehoeve. De aanduiding ‘brasserie’ maakt duidelijk dat het een toegankelijke menukaart heeft voor iedere portemonnee. Penninga biedt ook een lunchkaart, leuk voor zakelijke passanten. Hij maakt gebruik van verse streekproducten en zelfs het vlees komt van vee dat rond Noordlaren heeft gelopen (Slagerij De Buurderij). “En aan de overzijde van de weg heb ik een stuk grond gehuurd, waar een enorme moestuin komt. We gaan onze eigen groenten en kruiden verbouwen”, zegt hij.

Ieder vrij uur

Op weg naar de zomer wordt er nog steeds geklust en gewerkt en Jeroen Penninga heeft hulp van zijn vader. Als hij een hobby moet noemen, wordt het golfen. Maar veel tijd heeft hij niet. “Ieder vrij uur besteed ik aan De Kastanjehoeve”. Tja, wat begon met die 30 seconden, heeft grote gevolgen.

foto: Jeroen Penninga had een halve minuut nodig om zijn beslissing te nemen….