Door: Redactie

Dichtend door Haren

Dichter Arjen Boswijk wandelt door Haren en laat zich inspireren tot het schrijven van gedichten. Deze verschijnen onregelmatig in deze krant en op onze website.

Het streven naar duidelijkheid

Er staat in Haren een ijzerplastiek,

een werk in de openbare ruimte,

in primaire kleuren en geometrische

vormen van afgeleid kubisme

De kunstenaar die ooit woonde

in een Groningse theekoepel

vond zijn wortels als modernist

zoekend langs Bauhaus en De Stijl

Rode rechthoeken & blauwe vierkanten

vertellen het verhaal

van het streven naar duidelijkheid

in de geschapen orde van de wereld

kunstenaar Siep van den Berg

foto en gedicht Arjen Boswijk