Dichtend door Haren

Door: Redactie

Arjen Boswijk is dichter. Hij wandelt door Haren en laat zich inspireren. Deze keer een gedicht over de tijd dat Sinterklaas nog kwam aanvaren door het Noordwillemskanaal.



De aankomst bij de Willemsvaart

Altijd november

altijd in november

waren we in Haren

want Groningen was te groot

In Haren waar de oude bisschop

kwam gevaren met zijn Pieten

van Spanje over de Willemsvaart

naar herfstig Haren

En we liepen samen

van de Meerweg

naar het water

met grootouders

tot de Willemsvaart

waar de goedheiligman aanlegde

wuivend & waaiend

In Haren waar de Sint

alle tijd nam

voor een kleine monoloog

voor de geïmponeerde dochters

met handenvol pepernoten

en de belofte van schoenen vol

bij de warme kachel

van opa & oma

Arjen Boswijk