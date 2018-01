Dichtend door Haren – door Arjen Boswijk

Nieuws:

Door: Redactie

Wij stellen aan u voor: Arjen Boswijk. Oud-onderwijzer, die in zijn loopbaan de dichtkunst toepaste. Hij maakte met leerlingen muzikale gedichten, die waren geïnspireerd op de klassieke muziek op Radio 4. Hij publiceerde tientallen jaren als gelegenheidsdichter, zoals op Noorderzon en in kranten. Dit jaar zal hij de ‘huisdichter’ zijn van Haren de Krant, u zult zijn werk (on)geregeld tegenkomen op onze webpagina’s. Arjen heeft een vaste methode van werken. Eerst wandelen door Haren en daar de inspiratie opdoen voor het gedicht. Soms zelfs ter plekke. Leer hem kennen op www.arjenboswijk.nl





In de Harense Wildernis

Door Arjen Boswijk

Het was toen nog voor ons

een gevaarlijk verboden gebied

we mochten gaan tot de Ruigelaan

maar het moerasbos was taboe

We zeiden de jagers schieten

er op wolven maar de wolven

waren vaak verdwaalde vossen

en de adders een bange hagedis

Boven onze hoofden zweefden bruine buizerds

hongerig op zoek naar een schichtige veldmuis

en de rode wouw en kleine pelikaan

verdwenen boven het vochtige veen

Er groeiden koninginnenkruid,

koningsvarens, kattenstaarten

en na een verbod voor de mens

kwamen er kansen voor de wateraardbei

De Harense Wildernis is nog steeds

een kwetsbare plek in de Onnerpolder

maar na het vergeten turf

herstelde het milieu zich in dit Hunzedal