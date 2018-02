Dichtend door Haren: Dappere dodo

Door: Redactie

Door Arjen Boswijk

Dappere dodo

Is het een eend misschien

of een kleine kameel?

het is een dodo, een dappere dodo

van veertig kilo of meer

De dodo eet vis, hij eet

een haring en soms vissticks

dat eten mensen ook maar

de dodo is bang voor kreeften

met scherpe scharen

Soms eet hij sprinkhanen op Ibiza

hij heeft een lange snavel

dan blijven de piranha’s er aan hangen

en zijn neus heeft een klein puntje

Dodo heeft grote gele poten

om te stampen op een sprinkhaan

hij staat in een diepe plas

en maakt grote sprongen op het strand

Dodo soep smaakt naar vis uit zee

en als hij geluid maakt dan

schreeuwt hij met zijn paarse nek

ik denk niet dat hij echt is

groep 2a obs de Brinkschool

Haren, 1 februari 2017