Dienstenveiling in ’t Gorechthuis 13 april

Deze zomer gaat World Servants Haren voor de zevende keer naar diverse ontwikkelingslanden om daar schoolgebouwen te bouwen met twee klaslokalen of twee lerarengebouwen in drie weken tijd. Om het streefbedrag van 10.000 euro bij elkaar te krijgen organiseert World Servants Haren verscheidene sponsoracties. De eerstvolgende actie is de dienstenveiling op vrijdag 13 april.

De groep bestaat uit vier vaste personen die naar twee verschillende landen gaan om te bouwen aan verandering. Samen met verschillende vrijwilligers voeren zij dit jaar actie. Michiel, Ruben en Stijn zullen naar Ghana gaan, terwijl Nanke in de zomer naar Malawi vertrekt. Tijdens het drieweekse verblijf zorgen de jongeren die deelnemen ook voor een programma voor de lokale kinderen. Vanaf 16 jaar kan je deelnemen aan deze unieke ervaring.



Dienstenveiling

De laatste actie, de stamppotactie, leverde 2100 euro op. 180 mensen hadden zich aangemeld voor het stamppot eten in Paviljoen Sassenhein.

De eerstvolgende actie van World Servants is de dienstenveiling. Deze veiling vindt op 13 april plaats. Koffie en thee staan vanaf 19:30 uur klaar. Tegen 20:00 uur gaan we beginnen. Op de veiling kan je vrijwillig diensten aanbieden en kopen. Tijdens de dienstenveiling gaat de actiegroep de talenten en behoeften bij elkaar proberen te brengen. Als dienst kan je denken aan het veilen van een zelfgemaakte appeltaart, een diner of een weekendje Julianadorp. De veilingmeester op deze avond is Hein Bloemink. Zowel particulieren als ondernemers/organisaties kunnen deelnemen aan de dienstenveiling. Naast dat er geveild gaat worden, zal er ook een band optreden. De opbrengst gaat in zijn geheel naar het goede doel. Ze hopen dat de dienstenveiling net zo’n succes wordt als de dienstenveiling in 2017. Ze zijn al over de helft van het streefbedrag en hopen de 10.000 euro bij elkaar te krijgen voordat ze vertrekken.

Aanmelden

Mensen met een talent of dienst in de aanbieding kunnen zich melden bij Ruben Eisses van World Servants Haren: ruben@wsharen.nl.

Voor meer informatie zie www.wsharen.nl