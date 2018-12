Nieuws:

Door: Redactie

Auteur Henk Werners verzorgt vanavond om 19.30 uur een lezing over oud-Haren. Hij zal daarbij putten uit zijn onlangs verschenen boek ‘Vervlogen jaren in Haren’. De lezing is gratis en vindt plaats bij Astoria aan de Rijksstraatweg.

Het boek is verkrijgbaar in de Harense boekhandels.