Directie Peter Petersen School niet blij met plannen voor Brinkschool aan Rummerinkhof

Door: Redactie

In een brief hebben Tamara Baron en Tom Verbeek (zij vormen de directie van de Peter Petersen School aan de Rummerinkhof, zie foto) aan de gemeente laten weten niet blij te zijn. Ze hebben bezwaar tegen een mogelijke verhuizing van de Brinkschool naar de Rummerinkhof, waar binnenkort het schoolgebouw van het Zernike College beschikbaar komt.

De school (PPS) vindt dat wethouder Michiel Verbeek te kort door de bocht gaat en onder druk van het probleem voorbij gaat aan de nadelen van een verhuizing. De directie zegt dat de straat zich niet leent voor de komst van nog eens honderden leerlingen. De PPS zelf telt bijna 300 kinderen. Volgens Baron en Verbeek hebben zij de gemeente gevraagd een andere oplossing te overwegen. Ze willen graag meedenken.

De PPS kampt zelf met ruimtegebrek en zoekt een permanente oplossing voor twee groepen. Als de gemeente het oude Visioschooltje (dat naast PPS staat) gaat slopen voor parkeerplaatsen voor de Brinkschool, zit daar dus geen ruimte meer voor PPS. De wethouder zou hebben voorgesteld om dan die twee groepen bij de nieuwe Brinkschool onder te brengen, maar dat ziet PPS om onderwijsinhoudelijke redenen niet zitten. Er loopt dan een openbare weg tussen de twee scholen.

Wethouder Michiel Verbeek is verrast door de brief, want hij had het gevoel dat de PPS voldoende was betrokken bij de discussie over de verhuizing van de Brinkschool. Hij zegt: “Wij gingen ervan uit dat de school goed was aangehaakt. Het is niet raar als je alle aspecten van een mogelijke verhuizing van de Brinkschool naar de Rummerinkhof in ogenschouw neemt, dat er meerdere bedreigingen en meerdere uitdagingen boven komen drijven. De haast in het project komt door de situatie van de Brinkschool. Grote toestroom en aan de Oude Brinkweg weinig mogelijkheden voor noodlokalen. Er staan er nu 2. De Brinkschool wil zo snel mogelijk naar andere huisvesting. Zeker nu het ook bekend is dat de Linde gaat sluiten. De verkeersproblemen van de Brinkschool naar de Rummerinkhof zijn goed in beeld gebracht. Die zijn volgens ons behapbaar. De forse parkeerbehoefte willen we terugdringen door te werken met verschillende aanvangstijden. Daarover zijn we met de scholen in gesprek. Maandag hebben we een eerste gedachtewisseling met de raadscommissie. Het is heel goed mogelijk dat ook de raad meer tijd nodig heeft. We willen een goede duurzame oplossing. Als we meer tijd nodig hebben, dan nemen we die, maar iedereen moet goed beseffen dat de huidige Brinkschool uit z’n jasje is gegroeid.”

Verbeek heeft dus begrip voor de twijfels van de PPS en lijkt bereid de besluitvorming enige tijd uit te stellen.