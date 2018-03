Dispuut over kosten lekkend dak zwembad gaat nieuwe fase in

Door: Redactie

Twee jaar geleden is het dak van zwembad Scharlakenhof gaan lekken en de gemeente liet dit herstellen. De kosten, ongeveer 20.000 euro, werden doorbelast aan de stichting SEZS die het zwembad exploiteert. Bestuursvoorzitter Piter Bakker betaalde niet en kreeg dus de gemeente op zijn (lekkende) dak.

Bakker vindt dat hij als ‘huurder’ (erfpachter) de kosten van de lekkage niet hoeft te betalen, omdat volgens hem een ‘constructiefout in het dak’ de oorzaak is van de lekkage. Onlangs is er in opdracht van de gemeente een bouwkundig onderzoek gedaan en volgens Piter Bakker krijgt hij nu gelijk. Volgens hem zegt het rapport dat er inderdaad een constructiefout in het dak zit. Echter, Bakker geeft toe dat hiermee de zaak nog niet is opgelost. “Wij hebben hier klimaatbeheersing met overdruk in het gebouw. Dat schijnt nu niet goed te zijn voor de buitenkant van het gebouw.”

Hij zal opnieuw met de gemeente in gesprek moeten om tot een schikking te komen.