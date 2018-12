Dorpsfonds Haren blijft bestaan, ook na fusie

Door: Redactie

Het Dorpsfonds Haren blijft in 2019 bestaan. In het fonds stort de gemeente geld,dat afkomstig is uit OZB voor zakelijke panden in de gemeente Haren. Het fonds is in 2015 opgericht en zal, zo staat in een convenant dat vandaag is getekend door het bestuur en wethouder Mathilde Stiekema, dat het nog tot en met 2020 zal blijven functioneren.

Het bestuur van de stichting Dorpsfonds Haren besteedt het geld aan initiatieven en projecten die bijdragen aan het imago van Haren. in 2019 wordt een bedrag van 98.000 euro in het fonds gestort door de nieuwe gemeente Groningen.

Op de foto v.l.n.r. Gerben de Boer, Mathilde Stiekema, Karel Jan Alssem en Gaby Poell.