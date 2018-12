Dorpshistoricus en croniqueur Eppo van Koldam te gast in ‘Broodje met…’

Nieuws:

Door: Redactie

Eppo van Koldam, oud-gemeentesecretaris van Haren en lokaal geschiedenisvorser, bladert door de historie van de zelfstandige gemeente Haren. Dat doet hij tijdens het eerstvolgende ‘Broodje met … ‘ op donderdag 20 december, aanvang 12.00 uur, in de Dickens Room in Haren. ‘Broodje met …’ is een activiteit van de Culturele Raad Haren samen met de Bibliotheek Haren en Boekhandel Boomker.

Van Koldam heeft ettelijke publicaties op zijn naam over verschillende Harense onderwerpen. Van zijn hand verscheen in 2011 in de Harener Historische Reeks ‘200 jaar Gemeentebestuur Haren’. Daarin beschrijft hij vooral de bestuurlijke ontwikkelingen op plaatselijk niveau. Tijdens de lezing op 20 december laat hij de ‘bestuurlijke elite’ even voor wat die is en verplaatst hij zich onder meer in de moeilijke leefomstandigheden van het arme gezin Rotman. Dat woonde in de jaren dertig van de negentiende eeuw onder erbarmelijke omstandigheden aan de Mikkelhorst. Van Koldam gaat in op de maatschappelijke omstandigheden in de jonge gemeente Haren en hoe het arme deel van de Harense bevolking het hoofd boven water hield (of net niet).



Donderdag 20 december 2018

12.00-13.00 uur

Broodje met … Eppo van Koldam over de bijzondere geschiedenis van de gemeente Haren

Entree € 6,00 (inclusief broodjes en melk)

Dickens Room

(’t Clockhuys), Brinkhorst 3, Haren

Reserveren tot 18 december (noodzakelijk) via geboektinharen@gmail.com