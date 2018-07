Door: Redactie

Vandaag is de klus aan de torenspits van de Dorpskerk in Haren voltooid. Een uurtje gelezen werd de haan weer teruggeplaatst.

Enkele weken geleden zou dit al gebeuren, maar toen bleek het hout in de spits verrot. Dat is vorige week hersteld. De toren is eigendom van de gemeente Haren, die voor het onderhoud zorgt.