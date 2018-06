Dorpskerk heeft zwakke plekjes

Door: Redactie

Afgelopen maandag was een hoogwerker van ongekend formaat in Haren. Het gevaarte moest onderhoudswerkers naar de torenspits (42 meter) brengen. Daar zou een inspectie plaatsvinden en er moet ook altijd nog een haan teruggeplaatst worden.

Naar wij vernemen is nu gebleken dat de spits rotte plekken vertoont. Daardoor is de klus gestaakt. De kerk is eigendom van de Hervormde Kerk, maar de toren met spits is van de gemeente, die ook de onderhoudskosten betaalt. Nadere informatie ontbreekt nog.