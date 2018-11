Drie Harenaars in nieuwe gemeenteraad Groningen

Door: Redactie

De verkiezingsuitslag van 21 november levert een redelijke opbrengst op voor Harense kandidaten. Zoals het nu lijkt komen Theo Berends (CU), Ietje Jacobs (VVD) en Hans Sietsma (GL) in de nieuwe gemeenteraad van Groningen. Over het lot van andere Harense kandidaten is nog niet definitief beslist, want vrijdag kan blijken dat zij door voorkeursstemmen alsnog een kans(je) maken. Mariska Sloot (SeO) en Joma Kaal (CDA) vielen nét buiten de boot.

Theo Berends, Ietje Jacobs en Hans Sietsma zullen het Harense geluid moeten laten klinken in de nieuwe raad. Harense thema’s zullen moeten concurreren met stadse thema’s, zoals verkeer, studentenhuisvesting, achterstandswijken. In die concurrentiestrijd om aandacht moet Haren het straks hebben van de drie genoemde kandidaten. Om die reden zetten we hieronder hun verkiezingsteksten nog even op een rij. Het geeft een inzicht in hun drijfveren.

De andere Harense kandidaten halen het waarschijnlijk dus niet:

D66 5 zetels hoogste Harenaar was Sander Claassen op 7

VVD 5 zetels hoogste Harenaar was Ietje Jacobs op 2

GL 11 zetels hoogste Harenaar was Hans Sietsma op 6

CU 3 zetels, hoogste Harenaar was Theo Berends op 3

PvdA 6 zetels hoogste Harenaar was Lammie Schuiling op 12

Stad en Ommeland 2 zetels hoogste Harenaar was Mariska Sloot op 3

CDA 2 zetels hoogste Harenaar was Joma Kaal op 3

Sportpartij 0 zetels

Hoe worden Harense belangen straks behartigd?

De gemeente Groningen zal haar DNA gaan aanpassen, zo heeft burgemeester Peter den Oudsten beloofd. Het wordt nu een gemeente met zowel stadse belangen als dorpse belangen. Een manier om het geluid uit de buitengebieden te laten horen aan het Stadhuis in Groningen is het instellen van ‘gebiedsteams’. Dat zijn ambtenaren die zich louter gaan bezighouden met de voormalige gemeente Haren. Ze worden verbindingsofficieren van de uiterste hoekjes van de voormalige gemeente Haren naar de Grote Markt. Het grote voordeel zou kunnen zijn, dat deze teams een eigen budget krijgen. Het besteden van dat budget wordt niet door de gemeenteraad gestuurd. Daarmee wordt dat budget geen speelbal van politiek. Dat kan de slagvaardigheid bevorderen.

ONZE STEM IN DE STADSE GEMEENTERAAD

Zoals eerder gemeld krijgt Haren drie vertegenwoordigers in de nieuwe gemeenteraad (45 zetels) in Groningen. Dat is 6,6% van de raad. Wat zeiden deze drie vóór de verkiezingen?

Wat zei Theo Berends?



Oog voor elkaar, Oog voor Haren

Dit thema komt op alle terreinen in ons verkiezingsprogramma terug: zorg, onderwijs, (breedte)sport, waardig ouder worden, schuldhulp en nog veel meer. We blijven ons uiterste best doen om oog te hebben voor álle inwoners. Samen zetten we de schouders eronder. Helpen jullie ons mee? Verkiezingsprogramma op: www.groningen.christenunie.nl. Wat wil de ChristenUnie voor Haren? De ChristenUnie wil dat er een dorpswethouder voor Haren en Ten Boer wordt benoemd, die zaken kan aanpakken in de buitendorpen, ook al raakt het andere portefeuilles. De dorpen krijgen een vast aanspreekpunt binnen de gemeente, iemand die optreedt als gebiedsregisseur. Belangrijke zaken uit de straks voormalige gemeente Haren moeten gehoord worden. Daarom wil de ChristenUnie dat er dorpsraden worden opgezet. Ook willen we dat er een dorpsvisie voor Haren wordt ontwikkeld om met Harense wensen rekening te houden. In een dorpshuis ontmoeten mensen elkaar en kunnen verenigingen hun verbindende werk doen. Daarom wil de ChristenUnie alle dorpshuizen als centrale plekken behouden. Haren ligt op afstand van het Groningse centrum. De ChristenUnie wil de dienstverlening dicht bij de mensen houden. Het gemeenteloket blijft, met fatsoenlijke openingstijden, zodat mensen niet naar de stad hoeven. Tussen Groningen, Haren en Ten Boer liggen mooie stukken natuur. Die koesteren we, en daarom wil de ChristenUnie niet dat daar gebouwd wordt. Ook willen we karakteristieke landschappen, zoals de houtwallen in Haren, behouden. De gemeenteraden van Haren en Ten Boer hebben in sommige gevallen toezeggingen gedaan aan lopende projecten. De ChristenUnie vindt dat deze initiatieven moeten kunnen vertrouwen op de gedane toezeggingen. En wie ben ik? Ik ben Theo Berends uit Onnen, derde op de kandidatenlijst van de ChristenUnie. Ik ben geboren in Glimmen en ik woon nagenoeg mijn hele leven al in de gemeente Haren. Ik ben raadslid en wethouder in Haren geweest. Ik werk in de schuldhulpverlening. Ik ben sterk betrokken op het dorpsleven en als vrijwilliger actief in verschillende besturen van lokale Harense verenigingen. Kortom: iemand die zijn wortels en zijn hart in de Harense samenleving heeft en graag een bijdrage wil leveren om het Harense geluid in Groningen te laten klinken!

Wat zei Ietje Jacobs?





Groningen staat voor het beste van drie werelden. De weidsheid van het Groninger land in Ten Boer, Haren als beste woongemeente en de bruisende stad als middelpunt. We zien de toekomst van Groningen met optimisme en vertrouwen tegemoet.

Ik ben Ietje Jacobs – Setz, fractievoorzitter van de VVD in Haren, ik sta op de 2e plek van de VVD-lijst van de nieuwe gemeente.

Voor deze nieuwe gemeente ga ik mij met hart en ziel inzetten! Mijn speciale aandacht gaat natuurlijk uit naar Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren. De leefbaarheid van al onze dorpen is daarbij heel belangrijk, behoud van voorzieningen is het uitgangspunt. Dan denk ik aan de bibliotheek, de sportverenigingen, de sporthallen, de buurthuizen. Maar ook het afvalbrengstation, de loketfunctie van de gemeente, de kazerne voor de vrijwillige brandweer etc. Daarnaast is onze woonomgeving de afgelopen paar jaren verwaarloost: daar moet meer aandacht voor zijn, wat ons betreft worden de straten en trottoirs beter onderhouden.

Daarnaast vindt de VVD dat er geïnvesteerd moet worden in een levendig centrum: we moeten weer een bruisend dorpshart krijgen. De economie trekt aan, daarvan moet ook het centrum van Haren profiteren. Eén van de belangrijkste punten daarbij is wat de VVD betreft gratis bovengronds parkeren, liever vandaag dan morgen! De gemeentelijke dienst verdwijnt van het Raadhuisplein, wij vinden het erg belangrijk dat er zo snel mogelijk een nieuwe ‘bewoner’ in het huidige gemeentehuis komt. Leegstand is nooit goed, bovendien zorgt bedrijvigheid voor een levendig dorpscentrum.

In de nieuwe gemeente verandert de verhouding tussen stad en platteland. Er zijn veel grotere en kleinere kernen met allemaal hun eigenheid, hun eigen problematiek en hun eigen kijk op goed leven. Ik zet mij graag in voor deze prachtige nieuwe gemeente.

Wat zei Hans Sietsma?





Hans Sietsma (62) is raadslid in Haren en woont in Oosterhaar. Hans is nu fractievoorzitter voor GroenLinks in Haren en was daar een drijvende kracht in het samenbrengen van de oppositie. Hij staat voor GroenLinks op de (zeer verkiesbare) plek 6 (lijst 4). “De energietransitie is een kans voor meer zeggenschap over je eigen energievoorziening”.. Hans vindt lokale democratie, en het versterken van bewonersinitiatieven erg belangrijk. Hij maakt zich hard voor een circulaire economie, behoud van landschap en het versterken van groen. Haren is niet voor niks de “de groene parel van het Noorden”. Met haar bossen, ecologische verbindingen, waterbergingsgebieden en de Hortus kan Haren volgens Hans binnen de nieuwe gemeente Groningen een voorbeeldfunctie vervullen. Wat wil GroenLinks? GroenLinks heeft de afgelopen jaren al belangrijke stappen gezet op het gebied van de energietransitie in Haren. Hier willen we ook na 21 november mee aan de slag. De komende jaren zet GroenLinks zich in voor: Maatwerk van gemeente en dienstverleners bij de aanpak van armoede binnen Harense gezinnen.

Goed onderhoud van het landschap in Haren: verrommeling tegengaan, behoud van zandpaden, zorgvuldige inpassing van recreatie en geen nieuwbouw in het buitengebied.

Het open en groen houden van de groene ruimte tussen dorpen en stad. Ondersteuning van de Hortus.

Aanmoediging van initiatieven van inwoners op het gebied van zorg, milieu, gezondheid en leefbaarheid.

Behoud van het Clockhuys met daarin het centrum van kunst en cultuur, de bibliotheek en de muziekschool.