Drie jaar cel en TBS geëist tegen kinderlokker

Door: Redactie

In maart van dit jaar gonsde het op de Harense social media, waar bezorgde ouders jacht maakten op een witte auto met daarin een kinderlokker. De politie werd ingeschakeld en had geluk, want die dag werd een 9-jarig meisje uit Haren in haar woonplaats onzedelijk aangesproken en kon de man worden opgepakt. Het bleek een kinderlokker met afwijkend gedrag. Vandaag eiste het OM drie jaar cel en TBS voor de rechtbank.

De man woont in Sappemeer en is 30 jaar oud. Hij vertoont afwijkend gedrag en zit in problemen. Vol emoties, zo meldt RTV Noord, deed hij berouwvol zijn verhaal voor de rechtbank. Hij had de afgelopen periode meer kinderen aangesproken en onzedelijk bejegend. Het Harense meisje weigerde in de stappen. In een ander geval stapte een kind wel in en werd door de man aangerand. Op zijn telefoon vond de politie filmpjes die hij van kinderen maakte en op zijn computer werd kinderporno aangetroffen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.