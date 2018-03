Wat zijn de drijfveren in het Harense groenbeleid?

Door: Redactie

‘Kaalslag’. Dat is een woord dat vaak is te lezen in de online-commentaren van burgers op het groenbeleid van de gemeente Haren. Men hekelt Haren, omdat bomen zouden moeten wijken voor nieuwbouw of om onderhoudskosten te besparen. Critici lijken uit te gaan van een kwade opzet van de gemeente die met de mond ‘groen’ belijdt, maar dit niet waarmaakt. Die ‘snoeiharde’ kritiek raakt vooral Wilbert Antonissen pijnlijk, hij is sinds kort beleidsmedewerker Groen van de gemeente.

“Ik ben van huis uit groenontwerper”, zegt Antonissen. “Ik heb hart voor groen. Daarover hoeft geen twijfel te bestaan.” Hij ziet het als zijn belangrijkste opdracht om recht te doen aan de gemiddelde wensen van 19.000 inwoners. Daarbij volgt hij de richtlijnen van het gemeentebeleid én natuurlijk moet hij zich houden aan de budgetten die de raad beschikbaar heeft gesteld. Dát is zijn speelveld. Wat is zijn missie? “Er ligt heel veel vast in bestemmingsplannen, daar zien we op toe. We willen het ‘Harens profiel’ behouden. Lanen met bomen. Vaak een berm tussen weg en voetpad. Ruimte geven aan de bomen.”

Bomen koesteren

Voor het gemak verdelen we het groene Haren maar even in twee soorten groen: gemeentelijk en particulier groen. Antonissen gaat primair over het gemeentelijk groen, dat we (opnieuw voor het gemak) even verdelen in bermen/struiken en (30.000!) bomen. De bomen worden volgens hem gekoesterd en zijn allemaal in kaart gebracht. Eens per 3-5 jaar worden alle bomen visueel geïnspecteerd. “Dan kijken we of ze gezond en veilig zijn. Als we twijfelen wordt een bomendeskundige om advies gevraagd. Als een boom nog zeker 10 jaar vooruit kan is het de moeite waard om de groeiomstandigheden te verbeteren. Een laatste optie is het kappen en eventueel vervangen van zo’n boom.”

Argwaan

Als mensen zien dat de gemeente bomen neerhaalt, worden ze argwanend, zoals enkele maanden geleden langs de Rijksstraatweg. Antonissen: “Men ziet ons kappen, maar weet meestal niet dat hier een goede reden voor is. Aan de Rijksstraatweg hebben we enkele jaren geleden nog geprobeerd bomen te redden door een ingreep in de bodem. dat is niet gelukt. Ze waren te slecht.” De gemeente Haren wordt ‘in de gaten gehouden’ door de Harense Bomenstichting en door de actiegroep De Bomenridders, waarmee Antonissen geregeld contact heeft. Soms lopen de emoties daarbij hoog op, omdat actievoerders soms bij wijze van spreken vinden dat bomen boven het belang van mensen gaan. Dat was aan de orde toen er oude bomen weg moesten langs de Waterhuizerweg. “Dat was een gevaarlijke situatie. Ik wil graag uitleggen wat we doen, vaak heeft men dan wel begrip voor onze motieven”, zegt Antonissen.

Struiken

Het snoeien van struiken leidde onlangs aan de Pinksterbloemweg tot stevige kritiek van omwonenden. Antonissen pareert die kritiek: “Struiken moet je in bepaalde situaties écht geregeld ‘terugzetten’. Dan snoei je ze heel kort. Als dat niet gebeurt woekert het alle kanten op en wordt de kern als het ware hol. Dan wordt het een enorm bossage, dat niet gewenst is.” Als medewerkers staan te snoeien worden ze vaak aangesproken door kritische burgers. Het is belangrijk, dat de gemeente blijft uitleggen met welk doel men snoeit. En dat mensen erop kunnen vertrouwen dat de gemeente als doel heeft om Haren groen te houden.