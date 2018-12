Door: Redactie

Ds. Marja de Jager heeft een beroep in Delfzijl aangenomen.

Op 13 januari a.s. vindt een speciale dienst plaats in ‘haar’ Gorechtkerk, waarna leden van de gemeente afscheid van haar kunnen nemen. Wie nadere inlichtingen wenst over deze dienst kan een mail sturen aan scriba@gorechtkerk.nl