Duidingsdebat verkiezingsuitslag is live te volgen

Nieuws:

Door: Redactie

De uitslag van de verkiezingen voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Groningen komt woensdag 28 november om 17.00 uur in een duidingsdebat aan de orde. De lijsttrekkers van de 12 toekomstige raadsfracties gaan in op de uitkomst van de verkiezingen. Dit debat is in de nieuwe raadzaal van het stadhuis op de Grote Markt.

In het openbare debat komen de volgende onderwerpen aan de orde: hoe waardeert elke partij de uitslag voor de eigen positie, hoe kijkt elke partij in z’n algemeenheid aan tegen de uitslag, wat kan de samenstelling van het nieuwe college van B&W zijn en welke thema’s zijn belangrijk? Verder komt het voorstel van GroenLinks voor de opdracht voor de aan te stellen informateur aan de orde.

Beoogd waarnemend burgemeester Peter den Oudsten is de voorzitter van het duidingsdebat. Het duidingsdebat is geen officiële raadsvergadering, omdat de nieuwe gemeenteraad op 2 januari 2019 wordt geïnstalleerd.

Het duidingsdebat in de nieuwe raadzaal van het stadhuis op de Grote Markt is openbaar en dus vanaf de publieke tribune te volgen. Thuis live meekijken kan ook via https://groningen.raadsinformatie.nl/.