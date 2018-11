Duurzaam Haren boekt succes: zonnedak op bouwmarkt Kluswijs komt er

Nieuws:

Door: Redactie

De inschrijving voor het energie-initiatief van 380 zonnepanelen op het dak van Kluswijs Haren is ruim overschreven. In negen maanden tijd hebben voldoende inwoners van Haren en Glimmen hun interesse laten blijken door het aanvragen van één of meerdere zonnepanelen die op het dak van Kluswijs Haren worden geplaatst.

Door dit positief resultaat is Duurzaam Haren gestart met de voorbereiding van het project. Voor de realisatie van de ‘postcoderoosregeling’ wordt een nieuwe coöperatie worden opgericht, waarin de geïnteresseerden hun zonnepaneel kunnen verzilveren door het aangaan van een leden-overeenkomst.

Duurzaam Haren nodigt belangstellenden uit voor de tweede informatiebijeenkomst van het energie-initiatief “Zonnedak Kluswijs Haren”.

Wanneer : woensdag 28-11-2018.

Waar : Kluswijs Haren, Felland Noord 9.

Hoe laat : inloop vanaf 19:30, start bijeenkomst om 20:00 uur.

Aanmelden: via contactformulier op http://duurzaamharen.nl/uitnodiging-informatiebijeenkomst-zonnedak-kluswijs-haren/

Meer informatie: http://duurzaamharen.nl/projecten/zonnedak-kluswijs-haren/