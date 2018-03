Duurzaam watertappen bij GHHC

Door: Redactie

Je bidon vullen in het toilet is verleden tijd bij GHHC Groningen. Zij opende vandaag als eerste hockeyclub in Noord-Nederland een watertappunt van TeamTap. Hiermee stimuleert de club haar leden om voldoende water te drinken. Minder plastic en een schone toegankelijke plek maakt kraanwater drinken duurzaam en leuk.

Duurzaam en gezond

Eerder sloot ‘Groningen’ zich aan bij de landelijke Rookvrije Generatie campagne, om roken op het sportcomplex te ontmoedigen. “Als club willen we iedereen stimuleren om te hockeyen én gezond te leven. Met de komst van dit centrale watertappunt zetten we, dankzij een zeer betrokken sponsor, weer een mooie stap”, zegt voorzitter Martin Robaard enthousiast.

De TeamTap maakt gezond en schoon kraanwater makkelijk toegankelijk. Met één druk op de knop vul je twaalf bidons tegelijk. De installatie heeft ook een drukknop voor het vullen van een enkele bidon. “We stimuleren hiermee het duurzame gebruik van water en het hergebruiken van waterflesjes en leveren een bijdrage aan het verminderen van plastic afval.”

Sponsor Heuvelman Ibis

Waterbouwbedrijf Heuvelman Ibis uit Delfzijl maakte het tappunt mogelijk. Alle teams van GHHC werden verrast met een krat bidons en een coachbord. Erik Stuut, algemeen directeur van Heuvelman Ibis: “Werken met water is ons vak! Wij voeren dan ook niet voor niets de slogan: ‘Wij werken met water’. We denken niet alleen aan nu, maar ook aan de toekomst van ons water. We willen de jongere generatie stimuleren hier duurzaam mee om te gaan. ”Het sponsoren van de TeamTap en de teamkratjes vol bidons voor de bijna honderd teams, levert hieraan een positieve bijdrage.