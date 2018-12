Duurzame initiatieven in Haren door Buurtkracht. Demonstratie bij Kluswijs.

Nieuws:

Door: Redactie

Buurkracht Oosterhaar, een organisatie van bewoners gericht op het bevorderen van energiebesparing, gaat zich op vrijdag 14 december presenteren in de Kluswijs doe-het-zelf winkel op Felland Noord. Van 13:30 tot 16:30 laten leden van het Buurkracht team zien hoe er op een eenvoudige manier energie bespaard kan worden. Voor wie de ambitie heeft gasvrij of gasarm te wonen maar niet weet waar te beginnen is er een stappenplan aanwezig.

Informatie over de collectieve inkoop van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen via Groningen woont Slim, folders over het Zonne-energieproject op het eigen gebouw van de Kluswijs en het zojuist goedgekeurde Polycultuur Zonnepark bij de Mikkelhorst zijn ook te vinden op de kraam van Buurkracht. Alle vragen over energie zijn welkom en wat het Buurkracht team niet weet wordt uitgezocht.

Buurkracht maakt dankbaar gebruik van de mogelijkheid zich te presenteren bij Kluswijs maar is niet commercieel verbonden aan Kluswijs of welk ander bedrijf dan ook. De kracht van de organisatie is het geven van onafhankelijke informatie en advies aan de mede-burger. Informatie? Mail buurkrachtoosterhaar@gmail.com of bel naar 06-22374810.