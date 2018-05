Nieuws:

Door: Redactie

De Eerste Kamer is het laatste station op weg naar de herindeling Haren, Groningen en Ten Boer. Naar wij vernemen staat een vergadering in de Kamer gepland op 15 mei.

Daar zal een commissie zich buigen over Haren en een stemmingsronde voorbereiden, die dan later moet plaatsvinden. Op 15 mei wordt nog niet gestemd.

Als de meerderheid zich schaart achter de herindeling, is deze definitief.