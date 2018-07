Eerste Kamer debatteerde over fusie Haren

Nieuws:

Door: Redactie

De Eerste Kamer heeft maandagavond 23.10 uur de vergadering over o.a. de herindeling Haren, Groningen en Ten Boer afgesloten. In eerste termijn kwamen sprekers aan het woord namens o.a. D66, SGP, VVD en SP.

In het debat werd de gang van zaken van de Harense kwestie nog eens belicht. Dinsdag om 9.00 uur hervat de Kamer haar beraad en kunnen sprekers in tweede termijn het woord voeren over meerdere herindelingskwesties. Ook zal de minister, K. Ollongren (BiZa) antwoord geven op vragen. Rond 22.30 uur wordt de stemming verwacht.