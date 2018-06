Eerste Kamer moet uiterlijk 20 september fusiebesluit bekrachtigen

Nieuws:

Door: Redactie

Het blijft nog even wachten op de ultieme zekerheid of Haren gaat fuseren met Groningen en Ten Boer. De Eerste Kamer moet het besluit nog bekrachtigen. Daarvoor is wel een deadline: 20 september moet het besluit zijn genomen (dat schrijft de wet voor), zodat op 1 januari 2019 de fusie een feit kan zijn.

Dat betekent dat de eerste kamer het besluit moet nemen voor het reces van 11 juli of op 11 of 18 september.