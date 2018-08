Eigenzinnige bestuurder van ZINN gaat met pensioen

Door: Redactie

Volgende week trekt Wil Koopmans (65) uit Haren voor het laatst de deur achter zich dicht op alle locaties van ZINN (6). Ze gaat met pensioen, maar met gemengde gevoelens. Ze laat ZINN als een kerngezond bedrijf met een prima reputatie achter. Na achttien jaar is ze inmiddels erg gehecht aan hindernissen en uitdagingen, dus het zal wennen worden. Kenmerk van Wil Koopmans: ze bestuurt zoals ze ademhaalt. Met haar vertrekt een kleurrijk bestuurder, die nooit één dag deftig heeft willen doen.

Eigenzinnig, ondernemend, creatief, loyaal. Die eigenschappen verlangde zij van de 2100 medewerkers en ze gaf zelf het voorbeeld. “Wie niet van mensen houdt, kan beter in een fietsenfabriek gaan werken”, was haar credo. Ze trok ZINN in 2001 op onorthodoxe wijze uit een dreigend faillissement. Ze ging niet zweven en bleef met beide voeten op de grond staan, met passie voor zorg. Ze ziet ZINN als een bedrijf met inkomsten en uitgaven, waarbij medewerkers het grote kapitaal vormen. Zelf is zij in haar jeugd door ziekte een poos afhankelijk geweest en dat is zij nooit vergeten. “Afhankelijkheid is het ergste wat er is”, zegt zij. Met dat bewustzijn heeft zij van ZINN een succes gemaakt. Omdat zij 65 werd vond Koopmans het tijd om op te stappen. Haar opvolgster is Carry de Niet (48), die op 1 september aantreedt.