Eindelijk krijgt het nieuwe Raadhuisplein een gezicht

Door: Redactie

Donderdagavond waren inwoners van Haren in groten getale afgekomen op de presentatie van de ontwerpen van het nieuwe Raadhuisplein. Ontwikkelaar Explorius uit Rijssen was met een delegatie naar Haren gekomen om de inwoners ‘de plaatjes’ te laten zien. Directeur Alfred Tibben was in eigen persoon meegekomen.

Vrijwel exact op de plaats waar ooit het oude gemeentehuis stond, komt een bouwblok, met het gezicht op het westen gericht. Hier worden 32 ruime appartementen gerealiseerd (100-140 m2) in het hoge prijssegment. Het mag dan ook een prominente locatie heten, met uitzicht op het plein. Tibben liet aan de pers weten dat de prijzen nog niet vaststaan, maar in ieder geval ergens tussen 375.000-650.000 zullen liggen.

Op de begane grond komt prominent de Aldi, met een parkeerplaats achter een slagboom. Onder het gebouw een parkeerkelder voor de bewoners. Er komt ook plaats voor enkele winkels en horeca. In april wordt het aangepaste bestemmingsplan voor het plein voorgelegd aan de gemeenteraad. De eerste bouwactiviteiten starten in 2019 en in 2020 moet het geheel worden opgeleverd.

Over het algemeen waren bezoekers van de inloopavond wel tevreden over de ‘algemene indruk’ van het plan. Enkele direct aanwonenden waren niet erg enthousiast: veel te hoog, was hun doorslaggevende commentaar.

Start bouw verwacht in 2019

Wethouder Mathilde Stiekema is tevreden met de voorlopige gunning: “Het Raadhuisplein wordt straks een aantrekkelijk plein waar mensen kunnen winkelen, kunnen genieten van lekker eten en drinken, mooi en centraal kunnen wonen en waar activiteiten georganiseerd worden. Dat mist het Raadhuisplein nu voor velen: het voelt niet als het kloppende dorpshart. De ontwikkeling gaat hier verandering in brengen, al duurt het nog even voor wij resultaat gaan zien. Naar verwachting wordt in 2019 gestart met de bouw, nadat alle formele procedures van bijvoorbeeld vergunningverlening doorlopen zijn.”

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voor het Raadhuisplein is nog niet definitief vastgesteld door de raad. Naar verwachting gebeurt dit in april 2018. In de aanbestedingsprocedure is dit meegenomen. Het huidige ontwerpbestemmingsplan is een vertaling van het door de raad vastgestelde kader van oktober 2016. De ontwikkelende partij is dan ook op de hoogte van het feit dat de vaststelling van het bestemmingsplan mogelijk van invloed kan zijn op het door hem ingediende plan.

Foto: Directeur Alfred Tibben ondertekent de contracten met wethouder Mathilde Stiekema. De grond van het Raadhuisplein wordt nu eigendom van Explorius.

Foto: Sfeerbeeld van het nieuwe gezicht Raadhuisplein.

Foto: Ontwerpers leggen uit hoe het plein eruit gaat zien…