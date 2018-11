Emmalaan gaat weer open

Nieuws:

Door: Redactie

Na een paar weken overlast is de klus geklaard. Dankzij een constructieve samenwerking tussen medewerkers van de gemeente en het Waterbedrijf is er ruim vier weken volop gewerkt door opdrachtnemer KWS om de Emmalaan over een lengte van 750 meter op te knappen. Het gedeelte Emmalaan tussen De Nesciolaan en Westerse Drift is getransformeerd tot 30km-gebied en de Emmalaan heeft nu dezelfde inrichting als de Vondellaan gekregen. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een wens uit het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan en van de bewoners van de Emmalaan.

Wethouder Stiekema heeft de asfaltploeg die tot 19.30 uur hebben doorgewerkt om het op tijd klaar te krijgen, donderdag getrakteerd op oliebollen. Volgens wethouder Mathilde Stiekema “ geven het fluisterasfalt, de 30 km zone en de extra 23 bomen de Emmalaan nieuw elan. Omwonenden hebben nu een prachtige rustige, stille en groene laan waarmee het woongenot wordt verhoogd.” Ik ben zeer content met het resultaat.”

Door slim te combineren heeft het waterbedrijf Groningen in dezelfde periode een nieuwe transportleiding van 90cm doorsnede onder de Emmalaan aan kunnen brengen ter hoogte van de Nesciolaan. Alhoewel de werkzaamheden nog niet helemaal zijn afgerond is het resultaat al te bewonderen en kan het verkeer vanaf vrijdag 9 november om 17:00 uur weer door de Emmalaan.

Zodra de weersomstandigheden het toelaten worden er nog 23 bomen geplant die de uitstraling van een lommerrijke laan versterken. In overleg met omwonenden is gekozen voor een aanvullende groene invulling van de laan. De Gemeente Haren wil de weggebruikers en inwoners van Haren bedanken voor hun geduld en de aannemers voor hun inzet tijdens de werkzaamheden.