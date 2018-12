Emmalaan groener, veiliger en smaller. En er is nog 1,9 miljoen over voor andere straten.

Door: Redactie

De Emmalaan tussen de Nesciolaan en de Westers Drift is dit najaar ingericht als 30km/u zone. Hiervoor is de rijbaan versmald van 9 meter naar 6 meter waardoor verkeer gedwongen wordt snelheid te minderen. Dit komt ten goede aan de verkeersveiligheid. Door deze rijbaanversmalling is ruimte ontstaan voor een brede groenstrook.

Deze 300 meter lange groenstrook wordt voorzien van 22 bomen en onderbeplanting. Wethouder Mathilde Stiekema (CDA) heeft op 3 december het startsein gegeven voor de plantwerkzaamheden door een boom te planten. Later wordt met behulp van studenten van het Terra College en medewerkers van Woonomgeving van de gemeente Haren de overige beplanting aangebracht. Deze bestaan uit struikrozen genaamd Bijenweelde en zijn zeer in trek bij honingbijen, hommels en zweefvliegen.

Een rijbaan met aan weerszijden een bomenrij met daarachter een vrij liggend voetpad verbeeldt het specifieke ‘Harens Profiel’. Hiermee wordt de bestaande bovenlokale laanstructuur van de oostelijke Emmalaan doorgetrokken naar het westelijke deel en sluit daarmee aan op de wensen uit het Bomenbeleidsplan. De keuze van de bomen, berk, iep en esdoorn, sluit aan op andere boomstructuren in de directe omgeving. Met het beplanten van de groenstrook zijn de werkzaamheden in de Emmalaan afgerond.

Voor de volgende jaren staan er diverse onderhoudswerkzaamheden op het programma. Op 29 oktober 2018 is het beheerplan wegen 2019-2023 unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. Volgens wethouder Mathilde Stiekema: “De extra middelen zijn nodig om achterstallig onderhoud weg te werken. De afgelopen jaren hebben we financiële overschotten gecreëerd waardoor we de komende jaren fors kunnen investeren in o.a. de infrastructuur. In totaal is 1,9 miljoen euro gereserveerd voor Haren.”