Energiebespaarders van Buurkracht presenteren zich bij Kluswijs op 11 mei

Nieuws:

Door: Redactie

De maandelijkse presentatie van Buurkracht Oosterhaar bij Kluswijs op Felland Noord valt op zaterdag 11 mei samen met een kortingsactie van deze bouwmarkt. Een aantrekkelijke combinatie van 25% korting op het gehele assortiment en gratis informatie over energiebesparing.

Buurkracht, een organisatie van bewoners gericht op het bevorderen van energiebesparing, presenteert zich van 13:00 tot 17:00 met een kraam vlakbij de ingang.

Het thema deze maand is gasverspilling door een verkeerd ingestelde CV ketel. De temperatuur van de rookgasafvoer geeft een indicatie van hoe efficiënt de ketel is afgesteld. Pas als de temperatuur van de rookgasafvoer onder 45 graden is, terwijl de ketel brandt in verwarmingsmodus, is de ketel optimaal afgesteld. Voor degene die hun eigen rookgasafvoer wil testen is er een eenvoudige temperatuurmeter beschikbaar.

De stijging in energiekosten doen vele bewoners tijd en moeite steken in het zoeken naar een goedkopere energieleverancier.

De grootste (blijvende) kostenbesparing is echter te vinden in energiebesparing.

Leden van het Buurkracht team willen laten zien hoe er op een eenvoudige manier energie bespaard kan worden.

Alle vragen over energie zijn welkom en wat het Buurkracht team niet weet wordt uitgezocht.

Buurkracht maakt dankbaar gebruik van de mogelijkheid zich te presenteren bij Kluswijs, maar is niet commercieel verbonden aan Kluswijs of welk ander bedrijf dan ook. De kracht van de organisatie is het geven van onafhankelijke informatie en advies aan de mede-burger. Informatie : email naar buurkrachtoosterhaar@gmail.com of bellen naar 06-22374810