Energiespreekuur aanmeldingspunt tweede Buurkracht groep

Nieuws:

Door: Redactie

Op vrijdag 29 juni van 19:30 tot 20:30 wordt er opnieuw een Energiespreekuur gehouden in ‘t Clockhuys in Haren (voorruimte bibliotheek aan het einde van de lange tafel).

Na de succesvolle oprichting van een Buurkracht groep in postcode 9753 (Oosterhaar) neemt Transition Town Haren het voortouw om een tweede groep op te richten in Haren. Eigenaren van woningen met postcode 9751 die belangstelling hebben om een dergelijke groep in hun postcodegebied op te richten worden opgeroepen zich te melden. Dat kan ook per email aan transitiontownharen@gmail.com.

Buurkracht is een organisatie opgericht door Enexis, onze netwerkbeheerder, in opdracht van haar aandeelhouders (de noordelijke provincies en gemeenten). Doelstelling van Buurkracht is door middel van lokale groepen huiseigenaren te stimuleren elkaar te helpen met energiebesparing. Algemene informatie is te vinden op de website van Buurkracht (www.buurkracht.nl )

Het spreekuur is een aanvulling op het gemeentelijke digitale energieloket (www.energieloket-groningen.nl/gemeente/haren). Het is voor mensen die liever persoonlijk hun vraag stellen. Op het spreekuur kunnen ook vragen worden gesteld die op het digitale loket niet beantwoord worden.

Het Energiespreekuur is een initiatief van Transition Town Haren in samenwerking met energiecoöperatie Grunneger Power en wordt maandelijks gehouden op elke laatste vrijdag van de maand met uitzondering van december. Vragen over energie kunnen ook alvast van tevoren gesteld worden door een mail te sturen naar transitiontownharen@gmail.com