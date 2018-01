Energiespreekuur Transition Town Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Op vrijdag 26 januari van 19:30 tot 20:30 wordt er opnieuw een Energiespreekuur gehouden in ‘t Clockhuys in Haren (voorruimte bibliotheek aan het einde van de lange tafel).

Het januari spreekuur wordt gebruikt om huiseigenaren te informeren over de gasbesparing en comfortverhoging die mogelijk is door het waterzijdig inregelen van het CV systeem. Doel hiervan is een goede warmtebalans van de radiatoren te krijgen om de gewenste temperatuur in elk vertrek te bereiken.

Doorgaans wordt de temperatuur in de woonkamer geregeld met een thermostaat en de overige ruimtes worden “mee verwarmd” door het rondpompen van CV water van dezelfde temperatuur. Hierdoor worden sommige ruimtes te warm terwijl andere kamers niet op temperatuur komen. Standaard radiator kranen worden voorzien van een extra interne regelklep om het systeem te balanceren maar installateurs nemen vaak niet de tijd om het “waterzijdig inregelen” uit te voeren. Dit kan echter naderhand door het huiseigenaar zelf worden gedaan. Hiervoor bestaat er een kit met instructies en hulpmiddelen voor het inregelen. Bij voldoende belangstelling is het plan om dit hulpmiddel aan te schaffen en uit te lenen voor een schappelijk bedrag.

Belangstellenden kunnen zich melden door een mail te sturen aan transitiontownharen@gmail.com of langs te komen bij het Energiespreekuur.

Het spreekuur is bedoeld voor alle vragen over energie, energiebesparing in huis en het zelf duurzaam opwekken van energie. U kunt ook ter plekke lid worden van de lokale energiecoöperatie ”Grunneger Power” het alternatief voor de commerciële energiebedrijven.

Het spreekuur is een aanvulling op het gemeentelijke digitale energieloket (www.energieloket-groningen.nl/gemeente/haren). Het is voor mensen die liever persoonlijk hun vraag stellen. Op het spreekuur kunnen ook vragen worden gesteld die op het digitale loket niet beantwoord worden.

Het Energiespreekuur is een initiatief van Transition Town Haren in samenwerking met energiecoöperatie Grunneger Power en wordt maandelijks gehouden op elke laatste vrijdag van de maand met uitzondering van december. Vragen over energie kunnen ook alvast van tevoren gesteld worden door een mail te sturen naar transitiontownharen@gmail.com