Er gloort hoop voor De Rieshoek

Nieuws:

Door: Redactie

De oude, sfeervolle, basisschool De Rieshoek in Noordlaren zou een nieuwe toekomst kunnen krijgen. Dorpelingen zijn al enige tijd in onderhandeling met de gemeente Haren, die het gebouw wil verkopen. De vraagprijs was te hoog voor de Noordlaarders, die het gebouw als multifunctioneel centrum willen gebruiken.

Er is een Stichting De Rieshoek Noordlaren opgericht en die stichting ziet nu kansen om dit jaar de benodigde 239.000 euro op te hoesten. Dat zegt men in Dagblad van het Noorden.