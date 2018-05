Ernest Faber trainde G-voetballers vv Gorecht

Door: Redactie

De spelers keken er al weken naar uit maar afgelopen dinsdag was het dan eindelijk zover. Ernest Faber, de trainer van FC Groningen zou de training bij het G-team van Vv Gorecht verzorgen. De spelers waren allemaal ruim op tijd aanwezig in de kleedkamer en opeens verstomde het geroezemoes want daar was hij dan eindelijk en stapte zomaar onze kleedkamer binnen. Na iedereen de hand te hebben geschud verplaatsten de spelers zich naar het trainingsveld.

Voordat er met de training kon worden begonnen werd er een teamfoto gemaakt met alle spelers van Vv Gorecht en van de Asser Boys.

Gorecht en Asser Boys zijn een samenwerkingsverband aangegaan om zo aan de KNVB G-competitie te kunnen blijven deelnemen. Daarom waren er ook spelers van het G2 team aanwezig bij de training.

Toen iedereen van een bal was voorzien begon dan de echte training. Het leek net alsof hij al jaren deze speciale groep traint. Iedereen zette zijn beste beentje voor want je wil natuurlijk laten zien hoe goed je kunt voetballen. Na vijfenveertig minuten werd de groep in tweeën gesplitst en begon de partijvorm. Deze werd afgesloten met het penaltyschieten op onze keeperstrainer Jari. Iedereen genoot met volle teugen van deze bijzondere training door Ernest Faber.