Ernst haalt kanjers uit het kanaal

Door: Redactie

Vissers genoeg langs het Noord-Willemskanaal, maar vangen ze ook wel eens wat? Ernst Jansen uit Haren wél. Met regelmaat haalt hij ‘kanjers’ van snoeken omhoog en dat is nog een hele kunst.

Ernst: “Snoeken kun je het hele jaar behalve tussen begin maart en eind mei. Je kunt in heel Haren, in elk meertje, vijvertje, sloot of kanaal snoeken vangen. Ze worden soms ook erg groot en dat maakt het des te leuker wanneer je ze vangt.” Het snoeken vraagt volgens Ernst wel een goede voorbereiding. “Persoonlijk snoek ik het liefst langs de kanten van het Noord-Willemskanaal, omdat de snoek zich graag verborgen houdt tussen de begroeiing en stenen van de kant. Ik vis met allerlei soorten kunstaas, zoals een imitatiekikker. Het liefst vis ik met wat groter kunstaas, omdat de snoeken in deze koude periode zich aan het “vetmesten” zijn voor de winter. Ik gebruik op dit moment een plug van 15 centimeter die ik heb gekocht bij Ekkelkamp in Haren.”

Samenwerken

Als je eenmaal zo’n grote spartelende vis aan de haak hebt is het beter om niet alleen te staan in de strijd. Ernst: “Het is verstandig, als je op grotere snoek gaat vissen, om iemand mee te nemen. Deze persoon kan dan helpen bij het ”landen” van de snoek. Deze persoon kan dan ook nog eens een mooie foto maken van jou en je vangst.” Ernst Jansen zet de gevangen vis altijd terug en bekommert zich om het welzijn van de dieren.