Ernstige situatie aan Wederikweg, hulpdiensten ter plaatse

Door: Redactie

Alle hulpdiensten zijn met sirenes zaterdagavond rond 22.15 uur uitgerukt naar de Wederikweg/Walstroweg in Haren. Naar verluidt is een persoon daar van een flat afgesprongen of gevallen. Nadere info ontbreekt.

De politie bouwt schermen op om nieuwsgierigen het zicht op het incident te ontnemen.

Update 22.45 uur: Het lijkt te gaan om een locatie nabij de plaats waar voorheen de Walstroflat stond, dichtbij de bouwplaats van de nieuwe tunnel.

Update 22.53 uur: Het lijkt te gaan om een flat aan de Wederikweg. Of er is gesprongen of gevallen staat nog niet vast. Nadere berichtgeving volgt.

Update 23.11 uur: Het zou kunnen gaan om een tragisch ongeval. Berichtgeving eindigt hier, tenzij er andere informatie bekend wordt.