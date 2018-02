Ervaar Haren nu ook als website. Binnenkijken in winkels

Door: Redactie

Op initiatief van Ondernemend Haren is het winkeldorp Haren nu ook te vinden op de website www.ervaarharen.nl.

De website wordt de ‘voorpret’ van het shoppen in Haren. Kijker wordt ingelicht over winkels en branches. Binnenkijken in winkels is ook mogelijk dankzij een soort ‘streetview’ binnen de winkelpanden. Nog lang niet alle winkels maken van die optie gebruik, maar dat aantal zou kunnen groeien.

Zie: www.ervaarharen.nl