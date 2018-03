Ervaringen delen over bevolkingsonderzoek borstkanker

Nieuws:

Door: Redactie

Heeft u (eerder) deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker? Dan bent u van harte welkom om op dinsdagmiddag 24 april uw ervaringen te delen tijdens een cliëntgesprek. Bevolkingsonderzoek Noord organiseert deze bijeenkomst waarin cliënten gevraagd wordt hoe zij het onderzoek in het onderzoekcentrum hebben ervaren. Wat ging goed en wat zou beter kunnen? Doel van het cliëntgesprek is om te leren van de ervaringen van cliënten, en om daarmee de dienstverlening te verbeteren. Deelname wordt zeer gewaardeerd, daarom ontvangen deelnemers een cadeaubon t.w.v. 25 euro.



Locatie: in (de omgeving van) Groningen stad.

Datum en tijd: 24 april 16.00 – 18.00 uur

Aanmelden en meer info: aburgers@bevolkingsonderzoeknoord.nl, of 050 – 520 8895.