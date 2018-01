Eventuele bom onder college zal niet fataal zijn

Nieuws:

Door: Redactie

Als in het hypothetische geval woensdag 10 januari een motie van wantrouwen tegen het college zal worden ingediend door de oppositie, zal het college dat overleven, zoals de kaarten nu zijn geschud.

Het staat allerminst vast of het college woensdag inderdaad een motie van wantrouwen te verduren krijgt. In theorie zou het kunnen. Maar zou het ook logisch zijn?

Het antwoord is: nee. De oppositiepartijen VVD, PvdA, GL en CU hebben altijd gepleit voor overleg met de beoogde fusiegemeenten Groningen en Ten Boer, zodat de fusie op 1 januari 2019 rimpelloos kan verlopen. Zij kunnen het college dus onmogelijk verwijten maken, dat werd toegestaan dat enkele ambtenaren vragen beantwoordden van werkgroepen in Groningen die de fusie voorbereiden.

Toen GVH vorige maand uit de coalitie stapte, is de situatie minder overzichtelijk geworden. Immers, GVH behoort nu tot de oppositie en helpt deze met haar drie zetels aan een meerderheid:

GVH, VVD, PvdA, CU en GL hebben samen 10 zetels. De coalitie D66 en CDA hebben samen 7 zetels. Mocht de oppositie redenen hebben om het college definitief op te blazen, dan is het nu de tijd. Toch zal het zover niet komen, zoals de kaarten nu zijn geschud. Desgevraagd laat de VVD weten ‘voorlopig geen plannen te hebben’ om een motie van wantrouwen in te dienen of te steunen. Dat zou betekenen dat zo’n motie zou worden weggestemd met 8 tegen 9 stemmen.

De andere oppositiepartijen hebben nog niet gereageerd op de vraag of zij plannen hebben voor het indienden voor zo’n fatale motie.