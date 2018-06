Exploiteert de gemeente Haren illegaal een parkeerplaats?

Door: Redactie

In 2011 heeft de gemeente bij zichzelf een aanvraag gedaan voor een vergunning, om op het Haderaplein (plek van het oude gemeentehuis), een tijdelijke parkeerplaats te mogen vestigen. Omdat dit in strijd was met het bestemmingsplan is er een ontheffing verleend, met de geldigheid van vijf jaar.

De geldigheid is in 2016 verlopen en een alerte lezers wijst de redactie hierop. De vraag is of de gemeente Haren nu illegaal een parkeerplaats exploiteert. En zo ja, wat is dan de status van de inkomsten uit parkeergelden? En uit parkeerboetes?

De redactie heeft de gemeente gevraagd om opheldering. Hoewel door ons geen publicatie is gevonden, waaruit blijkt dat de gemeente de ontheffing heeft mogen verlengen, zou het kunnen dat er inmiddels toch een geldige reden is, dat de parkeerplaats wordt gedoogd. De redactie deed navraag bij de gemeente Haren. Wordt vervolgd.