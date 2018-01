Expositie leerlingen Maartenscollege

Nieuws:

Door: Redactie

Sinds de start van het schooljaar werken leerlingen uit TTO4 (Tweetalig Onderwijs) van het Maartenscollege uit Haren aan een project genaamd ‘Why Art’. Onder leiding van Visual Arts docente Sandy Riem en in samenwerking met lokale kunstenaars maakten zij hun eigen kunstwerk. Het project resulteert in prachtige en zeer uiteenlopende werken, die de leerlingen op 25 januari tentoonstellen in hun zelfgeorganiseerde expositie.

Belangstellenden zijn op donderdag 25 januari van harte welkom op het Maartenscollege aan de Hemmenlaan 2 te Haren. De expositie begint om 17.00 uur en de toegang is vrij. Onder het genot van een hapje en een drankje tonen de leerlingen samen met hun kunstenaar de diverse schilderijen, tekeningen, aardewerken beeldjes en andere creatieve creaties. Ook tijdens de open dagen op 26 en 27 januari is de expositie te bezichtigen. U bent van harte welkom.