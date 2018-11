Fakkeloptocht Sinterklaas in Oosterhaar 24 november

Nieuws:

Door: Redactie

Bericht van Ons Belang:

Wij zijn blij, want ook dit jaar komt Sinterklaas weer naar Oosterhaar! Op zaterdag 24 november zal hij rond 18.00 uur op het schoolplein verwacht worden, aan de waterhuizerweg/Lijsterweg bij Stichting kinderopvang Haren. En natuurlijk neemt hij dan ook een aantal van zijn pieten mee. We willen dan weer gezellig met alle kindjes, papa’s en mama’s, een fakkel optocht lopen naar het MFC de Mellenshorst (buurthuis). Ook dit jaar willen we Sinterklaas en zijn pieten verassen met een optocht met een echt dweilorkest. Onderweg spelen ze gezellige sinterklaasnummers. Zoals eerder vermeld begint de tocht om 18.00 uur en verzamelen we om +- 17.45 uur aan de waterhuizerweg op het schoolplein bij de stichting kinderopvang Haren. Vanuit daar gaan we via de lijstereweg, tuindorpweg naar de Anjerlaan. Bij het winkelcentrum een kleine pauze en gaan we verder via de Anjerlaan, Ridderspoorweg, Mellensteeg en zo door maar het MFC de Mellenshorst. Tussendoor mag iedereen aansluiten om mee te lopen. We hopen dat de kinderen hun lampionnetjes nog een keer willen gebruiken. Zodat het goed verlicht is voor Sinterklaas.

Onze Dieuwertje en haar Surfpiet zijn ook van de partij en nog steeds heel verliefd. Zo verliefd zelfs, dat ze willen trouwen! Ze hopen dat Sinterklaas hun wil trouwen deze avond. Als jullie dat willen zien, kom dan ook mee naar binnen in het buurthuis. Na de trouwerij zal er aan de jongste kinderen, door de Pieten, nog een cadeautje worden gegeven. Iedereen is welkom, papa’s, mama’s, opa’s en oma’s en natuurlijk alle kinderen. Kom jij ook?

Wil je op de hoogte blijven, hou dan onze website en facebook https://m.facebook.com/onsbelang/ pagina van de buurtvereniging Ons belang in de gaten.