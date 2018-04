Fietsend door de Westerbroekstermaderpolder….

Nieuws:

Op vrijdag 20 april organiseert Het Groninger Landschap een fietstocht door de polders in het Zuidlaardermeergebied.

Deze fietstocht gaat door beide polders, tot aan de dijk naar de vogelkijkhut de Kiekhörn. We lopen naar de kijkhut om daar de verschillende vogels die de polders rijk te spotten. Wellicht spotten we een zeearend.

Locatie: Parkeerplaats Strandweg, 9606 Kropswolde (bij de rotonde)

Tijd: 19.30 tot 20.30 uur.

Deze fietstocht is circa 10 kilometer lang

Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.